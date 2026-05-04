Pogrebci praznujejo 120 rojstni dan

Pogrebno podjetje Primaria Impresa Zimolo je za Tržačane dolgo bila enostavno sopomenka za »pogrebno podjetje«. Firma, ki se je zapisala v tržaško zgodovino in z znanim refrenom tržaške pesmi tudi v krajevno ljudsko izročilo, danes dopolnjuje poldrugo stoletje starosti. Odkar je začela poslovati v Trstu - od 4. maja 1876 - do danes, je občanom brez premora ponujala svoje storitve.

Začetki segajo v čas habsburškega cesarstva - ravno podjetje Zimolo je zagotovilo vse potrebno za pogreb nadvojvode Franca Ferdinanda in princese Sofije Hohenberške julija 1914 -, njeno delovanje so nato zaznamovale dve svetovni vojni, spremembe zastav in valut, nove navade in običaji, pa še posebej razvoj prevoznih sredstev.

Oče tržaškega podjetja, ki letos praznuje poldrugo stoletje delovanja, je v Tržiču rojeni Giovanni Zimolo, v letih se je vodstvo podjetja spremenilo in prešlo v roke zvestih sodelavcev družine Zimolo Renata Colonella in Carla Canzia. Sedanja upravitelja sta Renzo Ricamo in Maurilio Missori, ki sta se odločila, da pomemben jubilej zabeležita z več pobudami. Tako je ob 150-letnici na primer nastal posodobljen logotip podjetja, njemu posvečena razglednica, pa tudi nova publikacija ter celo vinska etiketa.