V Vidmu starši in ostali družinski člani od minulega torka pogrešajo 20-letnega Stevena. V torek, 23. februarja zjutraj se je odpravil v šolo, toda v tamkajšnji znanstveni licej, ki ga obiskuje, ni nikoli vstopil, poroča spletni časopis TriestePrima. Njegov mobilnik je istega dne ob 13.20 oddajal iz Grljana, v sredo, 24. februarja, pa ga je mimoidoči opazil ob 8. uri zjutraj v Istrski ulici v Trstu, medtem ko je hodil v smeri Judovca.

Pogrešani dvajsetletnik je suhe postave, visok 1,80 m, ima črne lase ter oči in nosi očala. Na levem licu ima pigmentni nevus. Sestra je povedala, da je oblečen v temno puhovko woolrich in svetle jeans hlače, nosi pa tudi siv nahrbtnik eastpack z manjšim modrim zmajem. Obut je v svetlo sive platnene telovadne copate. Svojci naprošajo, kogarkoli bi kaj vedel o njem, naj to čimprej sporoči varnostnim organom.