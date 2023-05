Pogrešanega 49-letnika, za katerim je stekla iskalna akcija, o kateri smo včeraj poročali, so pozno sinoči našli mrtvega v okolici Trsta. Na kraju so bili reševalci službe 118, karabinjerji in policisti. Preiskovalci ne izključujejo možnosti, da bi si bil sodil sam. Pokojni Massimiliano Vlacci je bil dobro znan v košarkarskih krogih, saj je več let igral za tržaške ekipe, med drugim za Don Bosco in Santos.