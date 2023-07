Poklon Davidu Bowieju preložili

Koncert, poklon Davidu Bowieju, ki bi moral biti na Gradu sv. Justa na sporedu danes zvečer, so organizatorji zaradi napovedanega slabega vremena premaknili na nedeljo, 23. avgusta ob 21. uri. Vstopnice za nocojšnji koncert bodo veljavne v nedeljo, kdor pa bi želel vstopnico vrniti in prejeti denar nazaj, lahko to stori do sobote do 14. ure. Vstopnice za nedeljski koncert je še vedno mogoče kupiti na tej povezavi. Skupina Stardust, eden boljših tribute bandov Belega vojvode, bo tako v nedeljo ponudila glasbeno predstavo posvečeno slovitemu albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Prvič bo s skupino v nedeljo tudi zapela mlada slovenska pevka Martina Žerjal oz. Tyna Ze.