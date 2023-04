Poklonili so se 71 talcem

Zbrane je nagovoril v slovenščini in hrvaščini, maternih jezikih 71 talcev, ki so na Opčinah pred 79 leti padli pod nacističnimi svinčenkami. Andrea Bellavite, goriški kulturni delavec, nekdanji duhovnik in župan, se je na včerajšnji proslavi ob spomeniku, ki opominja na tragični dogodek iz aprila 1944, poklonil spominu na nedolžne žrtve nemških rabljev. Ti so v odgovoru na bombni napad na opensko kinodvorano, v katerem je umrlo sedem nacistov, iz zaporov naključno zbrali 71 žrtev, jih na Opčinah postrelili, njihova trupla pa sežgali v Rižarni ter tako »otvorili« tamkajšnjo krematorijsko peč.

Naveličani Dipiazzevih obljub

Številno publiko je na Pikelcu v imenu organizatorjev uvodoma nagovoril Duško Kalc, predsednik openske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije Vzpi-Anpi. Izpred »tržaških ardeatinskih jam« je ostro obsodil besede premierke Giorgie Meloni, ki je rekla, da so v Ardeatinskih jamah v Rimu nacisti streljali Italijane samo zato, ker so bili Italijani. Pa tudi tiste predsednika senata Ignazia La Russe, ki je dejal, da partizani v Ulici Rasella v Rimu niso napadli SS-ovcev, temveč upokojene godbenike. Kalc je La Russo pozval k odstopu in požel bučen aplavz.

Hkrati se je Kalc ponovno obregnil ob dejstvo, da na openskem strelišču še ni urejen park miru ter županu Robertu Dipiazzi dejal, da so Openci naveličani praznih obljub in pričakujejo konkretna dejanja.

Za glasbeno kuliso sta poskrbela združena zbora Tabor in Stane Malič pod vodstvom Davida Žerjala, prisrčen aplavz pa so poželi tudi mali Kraški Kajuhovci, Aljoša Saksida in Rudi Markuža.