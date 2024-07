Letos tretjič je na festivalu Amidei v sodelovanju s čezmejnim filmskim festivalom Poklon viziji zaživela sekcija Agorà. Kinoatelje je že prvi dan festivala v dialog postavili deli dveh mladih filmskih avtorjev: slovenske režiserke Ester Ivakič (1992) in italijanskega režiserja Paola Strippolija (1993). Sekcija je nastala v duhu povezovanja in preseganja meja, še posebej pa se trudi pri promociji promociji filmske umetnosti v pričakovanju Evropske prestolnice kulture prihodnje leto.

Glas režiserjev

»Danes je žanrski film vse prej kot enostavno kategoriziran ali ekskluziven; postal je polje eksperimentiranja, ki temelji na prepletu različnih jezikov ter formalnih in izraznih pravil. Tretja uresničitev sekcije Agorà se osredotoča na žanrski film, ki ga preučuje kot teoretsko, produkcijsko in eksperimentalno polje,» je zapisal Steven Stergar v festivalskem katalogu. »Na festival smo povabili mlada režiserja iz Slovenije in Italije. Ester Ivakič in Paola Strippolija odlikuje avtorski izraz, glas režiserjev, njun filmski jezik pa je svojevrsten,» je o izboru gostov povedala Nadina Štefančič iz Kinoateljeja. Po projekciji kratkih igranih filmov Srdohrd (fantastični) in Assunta (drama, fantastični) ter Piove (Dežuje) je beseda v pogovoru z avtorjema tekla o njunem delu, povezovala sta ga Stergar, kurator festivalske sekcije Agorà, in Nadina Štefančič.

Svet brez pravil

Ester Ivakič je slovenska režiserka, scenaristka in montažerka, ki ustvarja kratke igrane in animirane filme ter glasbene videospote. Leta 2016 je zaključila študij na Visoki šoli za umetnost v Novi Gorici. Njen diplomski kratki film Srdohrd je prejel posebno omembo žirije na Festivalu slovenskega filma. Za magistrski študij filmske režije na AGRFT v Ljubljani je leta 2018 posnela kratki film Assunta. Njen film Magični grad je tukaj je leta 2021 prejel nagrado za najboljši film na Festivalu kratkega filma Ljubljana. Ravno je posnela svoj prvi celovečerec Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Scenarij je napisala skupaj z Niko Jurman, film pa je nastal po literarni predlogi zbirke šestih zgodb avtorice Suzane Tratnik z naslovom Noben glas.

»Rada imam zgodbe, ki niso preveč realistične. Zanje ustvarim nov, imaginaren svet, kjer ni pravil,» je pojasnila. »S filmom se izražam in vesela sem, da me publika razume.«

Stran s pošastmi

Paolo Strippoli je diplomiral iz režije na Centru eksperimentalnega filma v Rimu ter iz uprizoritvenih umetnosti in znanosti na univerzi La Sapienza. Delal je kot pomočnik režije pri filmih La tenerezza (Gianni Amelio), Io sono tempesta (Daniele Luchetti) in Troppa grazia (Gianni Zanasi). Leta 2019 je prejel nagrado Franco Solinas za najboljšo temo za film L’angelo infelice. Leta 2020 je z Robertom De Feom režiral Netflixov film A classic horror story. Njegov drugi celovečerec Piove je v kinematografih izšel novembra 2022.

»Rad delam žanrske filme, za kar imamo trenutno odlične možnosti, še posebej za čisto grozljivko, kar ne pomeni več, da v njih nastopajo pošasti,» je pojasnil Strippoli. »V filmu Piove sem predstavil družinsko dramo, ki ne potrebuje žanra grozljivke, ampak gre za alegorijo - umetniški način pripovedovanja zgodbe z abstrakcijo. To je intimna zgodba, s katero se vsak lahko poistoveti na svoj način in grozljivka to omogoča,» je sklenil mladi režiser.

V okviru festivala Sergio Amidei bo danes ob 10. uri v mediateki Uga Casiraghija na Travniku srečanje z avtorico Ilario Feole. V Kinemaxu bodo predvajali filme Citizen of a King ob 10. uri, Baaria ob 14. uri, The Holdovers ob 14. uri, Palazzina Laf ob 16.15 in La migliore offerta ob 17. uri. Ob 17.30 bo v Kinemaxu srečanje z avtorjem Maurizom Brauccijem. Ob 21.20 bodo na Travniku predvajali kratki film Marcia dell’amicizia in zatem še celovečerec Anatomia di una caduta.