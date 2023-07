Pol milijona več za zelene površine

Čiščenje zelenic in vzdrževanje otroških igral je za tržaškega občinskega odbornika za prostorsko načrtovanje Micheleja Babudra v prvem planu. V tem letu lahko njegov resor računa na 573.000 evrov več kot lani. Dodatno vsoto je vzdrževanju lepote mesta namenil zadnji rebalans proračuna, ki je bil izglasovan pretekli teden. Kako bodo porazdelili ta sredstva, še ni znano, odločeno pa je, da bo velik del namenjen rednim vzdrževalnim aktivnostim urejanja zelenih površin.

To je na včerajšnjem srečanju z novinarji ob svojih prvih treh mesecih delovanja sporočil odbornik Babuder. V družbi mestnih svetnikov in strankarskih kolegov Alberta Polacca in Angele Brandi (Naprej, Italija) ter vodij občinskih oddelkov za javne površine je dejal, da bodo za izvajanje rednih storitev čiščenja in urejanja javnih zelenih površin letos imeli na razpolago dobra dva milijona evrov. Za izredna dela pa skoraj 2,5 milijona evrov. Računajo lahko še na dodatnih 673.900 evrov za javna naročila. Posebno pozornost namerava Babuder namenjati tudi otroškim igralom. Do zdaj je veljala praksa, da so ta deležna popravil, ko se pokvarijo. Kot je včeraj dejal odbornik, bo zdaj zaigrala druga muzika. Uvesti namerava službo, ki bo ponujala storitve rednega vzdrževanja igral na različnih koncih mesta. Na seznam izrednih vzdrževalnih del pa so že vključili popravilo otroških igral v parku Blasina pred občinsko upravno enoto v Doberdobski ulici na Opčinah in igral na bližnji Mandriji. V ta seznam so vključili tudi popravilo igral v parku San Michele, v Ljudskem vrtu in Ul. Muratori. Vsem tem delom so že namenili 250 tisoč evrov. Babuder je tudi obljubil, da bodo v prihodnjih tednih popravili uničene gugalnice v Križu