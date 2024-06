Poletje bogato s kulturnimi in športnimi dogodki

Poletni meseci bodo v Občini Devin - Nabrežina glede na zajeten program dogodkov sila pestri. Na občini so pred dnevi predstavili bogat program prireditev, ki bodo od 1. junija do 29. septembra zaživele na celotnem občinskem ozemlju. Srečanja vključujejo glasbo, šport, gledališče, predstavitve knjig, zabavo za otroke in umetnost, pa tudi srečanja o vključevanju in solidarnosti.

Če se zaustavimo samo pri nekaterih dogodkih v juniju, lahko opozorimo na vodene oglede muzeja nabrežinskega kamna in kamnolomov v sklopu projekta Kamen (do 15. junija, gruppoermadavf.blogspot.com), na koncert Folksongs! v avditoriju Jadranskega zavoda združenega sveta v Devinu (12. junija), na projekt Open Bay Open Day za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v svet morskih športov, umetnosti, gledališča in glasbe (14.-16. junij).

Potem je še glasbeni večer na vrtu v Šempolaju (19. junija), večer z Aleksandrom Panjekom o zgodovini Devina in običajih v avditoriju Zavoda (21. junija), večer v SKD Gruden v Nabrežini s predstavitvijo pesniške zbirke Štirje kvarti (21. junija) ali prijeten večer smeha z ekipo Pupkin Kabaretta v Naselju sv. Mavra (22. junija), pa še družabni večer s koncertom skupine The Maff v Šempolaju (27. junija). Med vsem tem, ne gre spregledati prireditve Vitovska in morje na Devinskem gradu (28. in 29. junija).

Prav tako bogat bo tudi julij ...

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.