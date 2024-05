Poletje na Tržaškem v znamenju kulture, glasbe in gledališča

Poletje bo na Tržaškem minilo v znamenju kulture, glasbe in gledališča za vse okuse. Že ustaljeni festival Trieste Estate, ki ga prireja tržaška občina v sodelovanju s številnimi lokalnimi in drugimi organizacijami - predstavili so ga danes v dvorani Luttazzi -, ponuja letos več kot 260 dogodkov na 40 lokacijah, ki se bodo odvijali med junijem in septembrom.

Večji glasbeni dogodki bodo zaživeli na Gradu sv. Justa, kjer bosta za organizacijo skrbeli agenciji VignaPR in Good Vibrations. Glavna gostja poletnega odra bo italijanska kantavtorica Carmen Consoli v nedeljo, 30. junija, s koncertom Terra ca nun senti. Na gradu bodo sicer nastopili tudi kitaristi skupine 40 fingers, že stalni gostje, orkester s spektaklom Symphonika on the Rock, pevke in pevci slovenskega vokalnega ansambla Perpetuum Jazzile in oskarjev nagrajenec Glen Hansard. Grajsko obzidje bo sredi julija gostilo tri produkcije tržaškega opernega gledališča Giuseppe Verdi, Puccinijevo opero Turandot (10., 12. in 13. julija), Beethovnovo Deveto simfonijo (18. julija) in Orfovo Carmino burano (21. julija).

Na Verdijevem trgu bo dogajanje konec junija uvedel festival Triestelovesjazz. Prve dni julija bodo oder namenili 50. socialnemu tednu katoličanov v Italiji z otvoritvenim koncertom in drugimi dogodki. Od 10. julija dalje pa bo spet na vrsti glasba. Zveza slovenskih kulturnih društev bo ponudila koncert projekta Etno Histeria. Skoraj vsak julijski in avgustovski večer bo sicer zaseden z glasbo, big bendi, orkestri in solisti. Mladi člani mednarodnega simfoničnega orkestra ESYO, ki ga vodi Igor Coretti Kuret bodo nastopili 8. avgusta, ne gre pa zamuditi operetnih večerov, ki jih ponuja deželno društvo Associazione internazionale dell’operetta FVG, saj se bodo letos pevci spustili tudi v vode z izvajanje arij iz muzikalov in pesmi italijanske pevke Mine.

Večina gledaliških predstav bo na ogled v parku mestnega muzeja Sartorio. K nizu Lat’s play je tudi letos pristopilo Slovensko stalno gledališče s štirimi predstavami.

Program v celoti bo kmalu na voljo na spletni strani www.triestestate.it.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.