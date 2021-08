Pomagali bodo tistim, ki jim grozi prisilna izselitev

Skoraj 900 tržaških družin bi lahko ostalo brez domov, saj se v Italiji izteka moratorij na deložacije tistih, ki zaradi pandemije covida-19 niso zmogli plačevanja najemnin. Na resnost socialne stiske je pred dnevi opozorila Skupščina za dom, ki je bila kritična tako do politike stanovanjskega zavoda Ater, češ da ima predolge čakalne dobe za dodelitev neprofitnih stanovanj, kot tudi do tržaške občinske uprave. Tej je v posebnem poročilu za medije očitala, da v svoj volilni program ni vključila reševanja stanovanjske problematike in da ima na različnih koncih mesta stanovanja, ki so prazna.

Na te kritike je odgovorni za socialno politiko v tržaški občinski upravi Carlo Grilli odgovoril s posebnim sklepom, ki ga je včeraj na sestanku odobril občinski odbor. Ta je sprejel smernice za določitev denarne pomoči, s katero bodo lahko pomagali občanom, ki jim grozi prisilna izselitev. »Mi se dobro zavedamo, da je epidemija mnoge ljudi pahnila v še hujšo krizo. Poznamo tudi zgodbe zamudnikov, ki ne morejo plačevati najemnin. Pa tudi zgodbe najemodajalcev, ki si v trenutnih razmerah sicer ne želijo deložacij, ampak plačilo najemnine,« je dejal Grilli in dodal, da so zato soglasno odobrili sklep o dodelitvi pomoči tistim, ki niso v stanju plačevati svojih obveznosti.