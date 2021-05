Neznanci so ponoči pomazali D’Annunziev kip na Borznem trgu. Kot kaže, so ga z rumeno barvo prelili čez glavo, barva pa je nato odtekla na rame in na del telesa. Na kraj so prihiteli lokalni policisti, ki so že v jutranjih urah naročili specializiranemu podjetju, naj kip očisti.

Tržaški podžupan Paolo Polidori je na družbenih omrežjih med drugim zapisal, da bodo »podleže, ki so nesramno pomazali D’Annunziev kip, izsledili s posnetki nadzornih kamer.«