Pomoč pri končanju življenja le zbližala politike

Občutljiva tema glede legalizirane pomoči pri samomoru, za katero mnogi menijo, da jo mora razrešiti družbena skupnost, je bila na včerajšnjem sestanku občinske komisije za institucionalne zadeve dokaz, da desnosredinska koalicija in levosredinska opozicija znata razpravljati v konstruktivnem in spoštljivem duhu. Na dnevnem redu sestanka komisije se je govorilo o svetniški pobudi, katere prva podpisnica je Giorgia Kakovic (Zdaj Trst), njen predlog o asistiranem samomoru pa so podprli še drugi levosredinski mestni svetniki, pa tudi Lorenzo Giorgi iz desne sredine (Naprej, Italija). Spomnil je, da je to temo, neodvisno od stališč stranke, ki je vedno spoštovala njegovo liberalno mišljenje, podpiral že ob različnih kampanjah.

Kakoviceva je povedala, da se je predlog za to svetniško pobudo rodil konec poletja, povod pa so bila različne civilne iniciative, ki so se tudi z zbiranjem podpisov za referendum zavzele za vzpostavitev principa, ki bi dopuščal možnost prostovoljnega končanja življenja v primeru neozdravljive bolezni. Sestanka sta se udeležila tudi zdravnik Paolo Pesce in nekdanji predsednik deželne vlade Renzo Tondo. Za časa njegovega mandata je bila Furlanija - Julijska krajina zaradi primera Eluane Englaro, ki je po 17-letih kome umrla leta 2009, ko so prekinili hranjenje, predmet žolčne debate med politiki.

Etične dileme stroke

Predstavnik medicinske stroke je opisal etične dileme glede asistence pri samomoru. Gost je spomnil, da zaenkrat ne obstaja pravica do asistiranega samomora, ob tem pa je še dodal, da razprava o uzakonitvi evtanazije in asistiranega samomora odpira različne strahove. Iz nagovora je izšlo, da ima stroka mnoge pomisleke, saj mora v centru njene dejavnosti in pozornosti biti bolnik.