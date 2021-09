Pomoč študentom

Slovenski visokošolski sklad »Sergij Tončič« tudi letos razpisuje podpore, namenjene rednim študentkam in študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe. O številu podpor in zneskih bo odločal odbor Sklada, prednost imajo študenti, ki imajo slabše finančne razmere.

V skladu s statutom Sklada, ki že skoraj 70 let nosi ime po sinu odvetnika in javnega delavca Franeta Tončiča, morajo prosilci imeti stalno bivališče ali biti rojeni v Furlaniji - Julijski krajini. Vsi interesenti naj prošnji, ki mora vsebovati številko telefona, mobitela in naslov elektronske pošte, priložijo fotokopijo osebnega dokumenta, curriculum vitae, potrdilo o dokončani višji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom, potrdilo o vpisu na fakulteto in izpis opravljenih izpitov, družinski list in obrazec ISEE. Dokumentacijo naj prosilci pošljejo po pošti ali vročijo osebno v zaprti ovojnici na sedežu Sklada (Slovenski visokošolski sklad »Sergij Tončič«, Ulica Ginnastica 72, 34142 Trst).

Pri reševanju prošenj bodo upoštevali tiste, ki bodo dospele do najkasneje 15. novembra 2021. Razpis je objavljen tudi na spletni strani Sklada, dodatne informacije pa nudijo tudi na info@skladtoncic.org.