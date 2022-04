Ponujajo pomoč priseljencem

Zdravniki brez meja (MSF) ponujajo pomoč ukrajinskim priseljencem v Italiji. V akcijo so stopili najprej v Trstu, Milanu in Rimu – kmalu bodo nastopili tudi v Neaplju – s štirimi skupinami izvedencev. Psihologi, medicinske sestre in zdravstveni tehniki ter kulturni posredniki so že na delu, da bi poiskali tiste ljudi, ki potrebujejo oskrbo, psihološko ali fizično. Organizacija je tako stopila v stik s sorodnimi zavodi, kot je Karitas, sprejemnimi središči na vsakem območju in družinami, ki so v svojo sredo sprejeli sorodnike, znance in prijatelje z Ukrajine.

»V Italijo prihaja v teh dneh na tisočine vojnih beguncev, otrokov in odraslih, ki so izgubili svoje drage in za sabo pustili vse, kar so imeli,« je sporočila Sara Radighieri, zdravstvena koordinatorka projektov MSF za Italijo. »Želimo nuditi pomoč tistim,« je dodala, »ki nosijo fizične in psihološke posledice travmatične izkušnje. Začeli smo v mestih, kjer se trenutno sprejema večje število beguncev.«

Tržaška ekipa bo v sodelovanju s Karitasom in drugimi organizacijami skrbela tudi za goriške in videmske primere. »V Trstu se sicer zaključi balkanska pot. Med kulturnimi posredniki bo prisotna oseba, ki bo lahko nudila pomoč tudi ostalim beguncem, ne samo ukrajinskim,« je povedala Flavia Pergola za MSF. Storitev je sicer dodana vrednost že obstoječi oskrbi, ki jo zdravniki brez meja nudijo vsem beguncem v Italiji.