Porušil se je zid, kamenje zgrmelo na ulico

Gasilci so davi posredovali v Ul. Androna Campo Marzio, kjer se je po vsej verjetnosti zaradi posledic močnega večdnevnega deževja porušil podporni zid, za katerim stoji manjši grič. Kamenje je zgrmelo na ulico. Na srečo nihče ni bil poškodovan, kamenje pa je močno poškodovalo parkirani avtomobil. Območje so zavarovali, posledice še odstranjujejo. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki so zaprli ulico za promet.

Gasilci so v dopoldanskih urah zaradi padajočega ometa posredovali tudi med Ul. Gatteri in Ul. Rossetti ter v Ul. Tedeschi. Tudi v tem primeru je po vsej verjetnosti šlo za posledice slabega vremena. Na kraju so bili prav tako lokalni policisti.