Poslednji pozdrav Edvinu Švabu

V gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu so še zadnjič pozdravili dolgoletnega župana, ravnatelja Dijaškega doma ter priljubljenega družbeno-političnega delavca Edvina Švaba. Na žalni seji, ki jo je priredila Občina Dolina in je potekala ob spoštovanju strogih predpisov proti širjenju novega koronavirusa, so glavno besedo imeli njegovi nasledniki.

Sedanji župan Sandy Klun se je idejno sprehodil po njegovi bogato razvejani življenjski poti in spomnil, kako je bil ob prvem vtisu značajsko zelo resen, vendar vedno pripravljen na stik, razgovor, srečanje s komerkoli. Že leta 1981 je sanjal in uresničil za tedanje čase nepredstavljivo utopijo, Odprto mejo v znamenju sožitja in prijateljskih odnosov med Slovenijo in Italijo. Tudi Fulvia Premolin in Boris Pangerc, ki sta od Švaba ravno tako prejela župansko štafetno palico, sta v spomin priklicala številne skupne trenutke. Za mnoge je namreč kljub številnim zaslugam v prvi vrsti bil vedno povezovalni prijatelj. O tem priča tudi tiho romanje ljudi, ki so vedeli, da zaradi izrednih zdravstvenih razmer nimajo vstopa, vendar so vseeno hoteli vsaj s pogledom še zadnjič počastiti njegov spomin.