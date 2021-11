Potrdila »na klik«

Od 23. septembra je na spletni strani Občine Trst www.comune.trieste.it mogoče najti in kajpak naložiti raznorazna potrdila in dokumente, za katere je bilo še pred kratkim treba osebno do občinskega urada za register prebivalstva oz. matičnega urada.

»Dokazujemo, da je občina prijateljica svojih občanov. Njim smo želeli ponuditi ustrezno digitalno inovacijo in zato smo se dela lotili že pred meseci in vse skupaj zagnali veliko pred državno vlado,« je povedal tržaški občinski odbornik za digitalno inovacijo Michele Lobianco. Poleti je Občina Trst pristopila k državnemu portalu Register stalnega prebivalstva (ANPR), ki vsebuje podatke vseh matičnih uradov 8000 italijanskih občin, in sestavila svojo platformo, s katere je mogoče naložiti potrdila zase ali za svoje družinske člane, pa tudi za koga drugega (če seveda razpolagate z njegovimi podatki).

Do 15 potrdil o rojstvu, smrti, sklenjeni poroki ali partnerski zvezi, državljanstvu, stalnem prebivališču in podobno je mogoče priti kar z domačega kavča, razpolagati pa je treba z digitalno identiteto (Spid), aktivirano elektronsko osebno izkaznico (Cie) ali zdravstveno izkaznico (Cns). Od 15. novembra je ta potrdila mogoče naložiti tudi s spletne strani ANPR (www.anagrafenazionale.interno.it), kjer so nezanemarljivo tudi v slovenski različici. Občina Trst uporablja namreč deželno platformo zavoda Insiel, ki za enkrat ne predvideva te možnosti. Odbornik Lobianco je včeraj potrdil, da bodo postopek v prihodnje izboljšali in vključili tudi to možnost.