»Potrebujemo skodelico, sod in ocean«

»Ob praznovanju goda zavetnika novinarjev sv. Frančiška Saleškega je tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi včeraj novinarje sprejel v novi kapeli – ne v Vurnikovi v škofijski palači, pač pa v obnovljeni kapeli posvečeni Materi sprave v Ulici San Rocco 3 v Kavani. »Tu častimo Mater Božjo, pred podobo katere je molil tudi moj predhodnik msgr. Antonio Santin ob koncu druge svetovne vojne, preden se je povzpel na Sv. Justa, da bi sledil pogajanjem glede nacistične predaje. Božja mati ga je uslišala in rešila mesto,« je poudaril nadškof in opozoril, da želi zato biti to prostor za molitev in za izkazovanje prizadevanj mesta k zasledovanju sprave in miru.

Med mašo je msgr. Crepaldi opozoril na besede sv. Frančiška Saleškega, ki je v duhu sprave in miru dejal, da »potrebujemo skodelico razumevanja, sod ljubezni in ocean potrpljenja.« To so torej »sestavine« za ohranjanje in negovanje sprave, da se lahko odnosi, tako osebni kot družbeni in politično-institucionalni razvijajo pozitivno, brez ideoloških trenj, brez konfliktov in neozdravljivih razkolov.

Nato si je izposodil še besede papeža Frančiška, ki je o novinarstvu dejal, da ni le odločitev za poklic, pač pa za pravo misijo, podobno kot je za zdravnika, ki si prizadeva, da se zlo s sveta pozdravi. »Vaše poslanstvo je pripovedovati svet, ga narediti manj temačnega, da ljudi, ki v njem živimo, ni strah, da si drug drugemu gledamo v oči z večjim zaupanjem.« Seveda ni lahko, je dodal, razmišljati in se poglabljati v kontekste in ocenjevati novice, saj se lahko izkaže za dvorezni meč.