Požar uničil streho in del hiše nad Obalno cesto (VIDEO)

Gasilci so sinoči ob 21.10 posredovali v Ulici Vitalba nad Obalno cesto, približno na pol poti med Grljanom in Križem, kjer se je v enodružinski hiši vnel požar. Gorela sta streha in del hiše, pri čemer so morali ustaviti tudi železniški promet in odklopiti električno napeljavo na progi, ki je oddaljena le nekaj metrov od hiše in jo je ogrožal ogenj. Gasilci so požar pogasili okrog 1. ure, na delu pa so bili vso noč do 7.30 danes zjutraj. Bonificirali so pogorišče in zavarovali stavbo. Vzroke požara še preiskujejo. Zgoreli so streha in podstrešje ter del hiše, so ugotovili. Na kraju so bili tudi policisti in osebje družbe italijanskih železnic.