Praznik ob odprtju novih šolskih prostorov v Šempolaju

Celodnevna osnovna šola Stanka Grudna v Šempolaju se pripravlja na praznovanje pomembne prelomnice v svojem delovanju. Jutri bodo ob 18.30 slovesno predali namenu prenovljene pritlične šolske prostore, na šolskem dvorišču bo potekala praznična prireditev, ki ji bo sledil slavnostni rez traku.

Dolga leta zapuščeni in propadajoči prostori pod šolo bodo zasijali v novi luči kot privlačna učna okolja, ki ne spodbujajo le motivacije učencev, temveč tudi njihovo željo po odkrivanju in ustvarjanju. Krasne stenske poslikave s pravljičnimi motivi je prispevala akademska slikarka in ilustratorka Katerina Kalc.

Pri uresničitvi tovrstne pobude ne gre le za oblikovno izboljšanje šolske infrastrukture, temveč je to izraz predanosti in prizadevanja celotne šolske in širše skupnosti. Obnova prostorov je namreč svetel zgled izjemnega sodelovanja in povezanosti med različnimi deležniki – šolskim osebjem, starši učencev ter občinske uprave, ki so združili moči in zavzeto delali za skupni cilj - izboljšanje pogojev za učenje in poučevanje.

Starši učencev šempolajske šole sicer predstavljajo ključni steber podpore in motivacije pri izvedbi prenove, ki je potekala dve šolski leti. S svojim prostovoljnim delom in vsestranskim udejstvovanjem so aktivno pripomogli k dovršeni uresničitvi prenove.

Odprtje prenovljenih šolskih prostorov je za šolsko skupnost tudi priložnost, da se ozre nazaj na doslej prehojeno pot. Ravno v teh dneh namreč poteka 70. obletnica predaje namenu novega šolskega poslopja, tistega v katerem šola domuje še danes.