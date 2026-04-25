Praznovanje osvoboditve je napolnilo tržaške ulice

Praznik osvoboditve izpod nacifašizma letos ni ostal pri komemoracijah, saj ga je zaznamovalo zelo živahno proslavljanje na popoldanskem sprevodu po tržaških ulicah. Pod geslom »È festa! Je praznik!« se je več tisoč ljudi – 5000 po uradnih ocenah policije – odzvalo na vabilo Odbora 25. april, ki je pozval k obeležitvi tega pomembnega državnega praznika v obliki javnega povezovanja med različnimi. S soncem obsijane ulice so tako napolnili mladi in starejši, veliko je bilo družin z otroki, posameznikov in organiziranih skupin. Videti je bilo na desetine najrazličnejših zastav: mirovniških, palestinskih in mavričnih. Tiste, ki predstavljajo sindikalne in študentske organizacije, društva, ki si prizadevajo za bolj enakopravno, solidarno in pravično družbo, ali pa zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic. Prisotne so bile tudi zastave Slovenske skupnosti ter drugih strank, ki gledajo levo od sredine, svoj transparent je nosila tudi skupina profesorjev iz slovenskih šol.

Organizatorji so napovedali pisan, miren in vključujoč dogodek, ki naj poudarja vrednote svobode, miru, demokracije, antifašizma in ustavne ureditve – se pravi vsega, kar je omogočila osvoboditev Italije. In tako je tudi bilo: sprevod je od Svetega Jakoba krenil mimo Stare mitnice in Terezijanske četrti do Trga Libertà in Nabrežja.

Zaključek je bil na Velikem trgu, kjer je množico v slovenščini med drugimi nagovorila tudi Jasmina Gruden. V imenu mlajše generacije Slovencev v Italiji je izrazila zaskrbljenost glede izginjanja svobode v svetu. Občutek nemoči prevladuje, saj se zdi, da so izzivi preveliki, je dejala ter poudarila, da zgolj izražanje mnenj na družbenih omrežjih ne more zares spremeniti sveta. Izpostavila je pomen antifašistov, kot so Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal, ki so žrtvovali svoja življenja za svobodo. Hkrati pa je spomnila, da tržaška občina po desetletjih obljub in tudi molka še vedno ni uredila spominskega parka na openskem strelišču.

»Antifašizem ni le zgodovina, temveč vsakodnevna izbira in drža, da se ne molči pred krivicami. Je znak spoštovanja in zanikanje teorije o sovražniku,« je še dejala Jasmina Gruden in zaključila s poudarkom, da smo Slovenci tu in da tu tudi ostanemo.