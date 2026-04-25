Na stezi med Peskom in Drago reševali mladega kolesarja

Gasilci iz Milj so skupaj s tržaško enoto za jamarsko reševanje in reševanje iz rek ter v gorah SAF ob 12. uri posredovali na stezi ob ledenicah med Peskom in Drago, kjer je mlad kolesar padel in si izpahnil ramo. Skupaj s prostovoljci gorske reševalne službe, med katerimi je bil tudi zdravnik, so dosegli poškodovanega in mu nudili prvo pomoč. Na mestu so odločili, da ga ne bodo naložili na nosila, ampak so ga ob fizični podpori peš pospremili po gozdni poti do kolesarske steze. Tam ga je pričakalo zdravstveno osebje z reševalnim vozilom. Prepeljali so ga v bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo ob 13. uri.