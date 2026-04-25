»Družba, ki obrača hrbet migrantom, se izneveri sporočilu Rižarne«

Letošnje slovesnosti ob 81. obletnici osvoboditve Italije izpod nacifašizma, ki je danes dopoldne bila v Rižarni, se je glede na pretekla leta udeležila manjša množica ljudi in je potekala brez posebnih izgredov, kakršnim smo bili priče v zadnjih letih. Pri Rižarni so se sicer tudi letos zbrali protestniki s transparenti za Gazo ter proti nasilju, vojni in fašizmu. Po branju besedila, ki ga je posredoval rabin Alexandre Meloni, so se za krajši čas dvignile palestinske zastave, ki so pritegnile pozornost varnostnikov. Dve osebi, v enem primeru je šlo za praporščaka, sta se med daljšo svečanostjo onesvestili. Razen navedenega pa je slovesnost potekala umirjeno.

Po polaganju vencev predstavnikov oblasti in raznih društev ter organizacij so bili na vrsti govori predstavnikov inštitucij, partizanov in deportirancev ter delavcev. Prvi je navzoče nagovoril tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je spregovoril o pomenu spomina in o današnji situaciji v svetu. 25. april 1945, dan osvoboditve izpod nacifašizma, je za Italijo zaznamoval konec temačnega obdobja in začetek novega razcveta, je dejal župan. »A vendar danes, ko proslavljamo ta praznik, ne moremo mimo konteksta, v katerem živimo,« je poudaril. Danes so vojne in konflikti odgovorni za prelivanje krvi na različnih koncih planeta, medtem naraščata trenja med državami in nestabilnost, prebujajo se nacionalizmi, širi se sovražni govor. »Zato ni dovolj, da praznujemo osvoboditev, moramo je biti vredni,« je dejal župan.

Bučni aplavzi so se dvignili med in po govoru župana Občine Devin - Nabrežina Igorja Gabrovca. Družba, ki dopušča skrajne neenakosti, ki obrača hrbet migrantom, ki bežijo pred vojnami in diktaturami, ki dopušča kriminalizacijo drugačnega mnenja, se izneveri sporočilu kraja, kakršen je Rižarna, je dejal Gabrovec. In še: »Morali bi se sramovati. A smo sploh še sposobni čutiti sramoto?«

V imenu partizanov in deportirancev je spregovoril podpredsednik tržaške sekcije VZPI - ANPI Renato Kneipp, v imenu delavcev pa Andrea Holjar iz sindikata UIL. Sledili so verski obredi, ki so jih darovali predstavniki različnih tržaških verskih skupnosti, med temi pa letos ni bilo predstavnikov judovske skupnosti. Tržaški rabin Aleoxandre Meloni in predsednik judovske skupnosti v Trstu Alessandro Salonichio sta sicer posredovala sporočilo, v katerem sta pojasnila, da je ravno danes za to skupnost na vrsti dan počitka oziroma Šabat, s čemer sta opravičila svojo odsotnost.