V Rižarni manj ljudi

Manj ljudi kot v zadnjih letih, le okrog tisoč, se je danes udeležilo osrednje proslave v Rižarni. Marsikdo se je najbrž odločil, da se bo raje udeležil popoldanskega sprevoda, ki ga po mestnih ulicah prireja Odbor za 25. april. Krenil bo ob 16.30 od Svetega Jakoba.

Med uradnimi govorniki sta bila tržaški župan Roberto Dipiazza in devinsko-nabrežinski Igor Gabrovec. Prisotnih so se zlasti dotaknile Gabrovčeve besede. S ploskanjem so ga na primer prekinili, ko je vprašal, če smo se sposobni še sramovati pred zavračanjem migrantov. Mlade je pozval, naj vrednote 25. aprila ohranjajo in branijo vsak dan.