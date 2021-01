Pred 27 leti mostarska tragedija

Sedemnajst ton: toliko hrane so pri Skladu Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin razdelili 130 tržaškim družinam v stiski v prvih desetih mesecih pandemije virusa covid-19 od marca do decembra lani. S to pomočjo so verjetno še najlepše obeležili današnjo obletnico: danes namreč poteka 27 let, odkar so 28. januarja 1994 med snemanjem reportaže o otrocih, žrtvah vojne v bivši Jugoslaviji za italijansko državno radiotelevizijo RAI v Mostarju zaradi eksplozije granate umrli novinar Marco Luchetta, snemalec Saša Ota in tehnik Dario D’Angelo.