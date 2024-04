Pred 80 leti mučeniške smrti umrlo 71 talcev

Bilo jih je 72. V glavnem so bili mlajšega rodu, ki so se šele podajali v srž življenja. Najmlajšemu je bilo 16 let. Pet jih je bilo sedemnajstletnikov, trije so dopolnili osemnajsto leto. Najstarejši je bil star 62 let. Sami moški. Edina ženska med njimi je bilo 20-letno dekle Marija Roza Umer iz Marezig. Bili so v glavnem kmetje in delavci, pa tudi drugih poklicev. Doma so bili iz raznih krajev Primorske, s Tržaškega, Tržiškega, veliko jih je bilo Istranov, pa tudi nekaj Vipavcev, Rečanov in iz južnih krajev Italije. Bili so slovenske, italijanske in hrvaške krvi, ki se je na openski gmajni prelila v en sam neločljiv strdek.

Bilo jih je 72 in bili so zaprti v koronejskem zaporu v Trstu, kjer je bilo zaprtih še nešteto drugih političnih, protifašističnih, pa tudi navadnih zapornikov.

Dne 3. aprila 1944, bil je ponedeljek, so jih kot talce nenapovedano potegnili iz njihovih celic, jih kot živino naložili na vojaške tovornjake ter jih odpeljali na opensko strelišče, kjer so se tragično končala njihova življenja. Pokončale so jih strojnice esesovskega voda. Po čudežnem naključju se je rešil le eden.

Ta strahotni dogodek predstavlja glavno in najbolj pretresljivo dejanje tiste krvave pomladi leta 1944. Kaj je pravzaprav privedlo do tako krute reakcije nacistične soldateske?

Že v drugi polovici leta 1943 so zavezniki začeli napredovati na vseh frontah. Tudi na najbližji fronti, imenujmo jo tržaško-kraška, so se razmere naglo spreminjale. Po padcu fašizma in 8. septembru 1943 so se začele partizanske vrste naglo širiti in krepiti. Pomnožile so se diverzantske akcije in nemški okupator je vsepovsod začel čutiti za vratom hladni dih smrti in poraza. Narodnoosvobodilno gibanje je pljusnilo kot neustavljiv val čez vse robove in povzročalo nacifašistom resne preglavice ter jih spravljalo v bes. Zato so bile njihove reakcije še bolj nasilne in krvoločne. Njihove povračilne akcije so bile neizprosne, kot je 23. marca 1944 izpričal pokol v rimskih Ardeatinskih jamah, kjer so nacistični krvniki pobili 335 civilnih in vojaških ujetnikov v povračilo za partizanski bombni napad v Ulici Rasella. Veljalo je pravilo deset talcev za vsakega umrlega nemškega vojaka.

Ob 80. obletnici nacističnega pokola 71 talcev na openskem strelišču bo na pobudo VZPI-ANPI, ANED in ANPPIA v nedeljo, 7. aprila, ob 15. uri slovesna spominska svečanost. Govornika bosta zgodovinarja Jože Pirjevec in Piero Purich. Predsedoval bo Luka Grgič, zapel bo partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod vodstvom Pije Cah.