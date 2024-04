Fašizem prekiniti z vzgajanjem v duhu sožitja, miru in spoštovanja

Tako kot se spodobi bo predvečer prvega maja minil v znamenju proslav ob spomenikih padlim, večerov ob kresu, sprehodih za mir in nočnih pohodih, gledaliških predstavah in še bi lahko naštevali.

Med številnimi je bila v popoldanskih urah tudi tista na pokopališču v Barkovljah. S pesmijo in besedo sta se SKD Barkovlje in domača osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja poklonila padlim v NOB. Slovesnost, ki jo je vodila predsednica društva Sandra Poljsak, je oblikovalo kakih 60 osnovnošolcev, ki so recitirali Kosovelove poezije in zapeli nekaj partizanskih pesmi ob harmonikarski spremljavi Štefana Bembija.

Z na državni televiziji prepovedanim besedilom pisatelja Antonia Scuratija, je svoj govor začel predsednik barkovljanskega mladinskega krožka Martin Poljsak. Navezal se je na polpreteklo zgodovino, katere se Italija še ni kesala, kar dokazujejo še vedno iztegnjene desnice pri Comu ob spominu na Mussolinija, ob policiji, ki je v bojni opremi raje grozila skupini antifašistom, ki so v en glas peli Bello ciao.

Kako prekiniti ta fašizem, ki se ga država noče otresti? Z udeležbo na evropskih volitvah, je ugotavljal Poljšak, in z vzgajanjem otrok v duhu sožitja, bratstva, miru in spoštovanja. »Že dejstvo, da italijansko govoreči starši otroka vpišejo v slovensko šolo, je dejanje antifašizma, vere v družbo miru in sožitja.«

