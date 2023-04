Pred Rižarno neprijavljen shod

Skupina Burjana je organizirala nedovoljen shod, ki se je začel na trgu pri Sv. Jakobu, odpravili pa so se do Rižarne, kjer se je ravnokar zaključila svečanost ob dnevu osvoboditve.

Shod so spremljali policisti, protestniki pa so do tja večinoma hodili po pločnikih. Policisti so jih ustavili pri krožišču pri Ulici Palatucci, kjer je vhod v Rižarno.

Poleg tega so zaprli vhod vanjo, tako da ne more več vstopiti niti kakih sto ljudi, ki se je želelo udeležiti svečanosti. Ta je potekala nemoteno.