Lokalni policisti so pred nekaj tedni med rutinskimi kontrolami na ozemlju opazili, da je bil moški v okolici Sv. Jakoba, ko je videl policiste, živčen in se je želel oddaljiti od njih.

Policisti v civilu so ga zato ustavili in ga identificirali. Po natančnejšem pregledu so ugotovili, da je ubežnik, za katerega je sodišče v Benetkah izdalo nalog za pridržanje. Moškega z začetnicama E.R. so zato odvedli v koronejski zapor.