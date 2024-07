Pozabljeni denar na openskem bankomatu ukradel mladenič

Na bankomatu na Opčinah je opazil denar, ki ga je nekdo pred njim pozabil in ga ukradel. Karabinjerji pa so ga identificirali in ovadili. 23-letni Tržačan je bil v vrsti pri bankomatu ZKB na Opčinah in opazil, da je 49-letni domačin pred njim pozabil vzeti 250 evrov, ki jih je ravnokar dvignil s svojega računa. Mladenič pa o tem ni obvestil moškega, ampak si je prisvojil pozabljene bankovce. Ko se je 49-letnik zavedel, da je pozabil denar na bankomatu in preveril, da je denar zmanjkal z njegovega računa, se je obrnil na proseške karabinjerje in oddal prijavo.

Varnostne kamere so posnele krajo, tako da so karabinjerji lahko identificirali mladeniča, ki jo je zakrivil. 49-letnik bo tako lahko začel postopek za vračilo ukradenega denarja.