Nova proga Divača-Koper bo dvotirna do leta 2030

Vzporedni levi tir ob nastajajoči novi progi med Divačo in Koprom naj bi bil zgrajen do leta 2030. Staro progo bodo nato po besedah ministrice Alenke Bratušek namenili turizmu. Izpostavila je, da gradnja drugega tira teče skladno s časovnico, projekt pa da bo pokazal, da znamo v Sloveniji velike infrastrukturne projekte voditi, kot je treba.

»Drugi tir je največji infrastrukturni projekt v naši državi. Teče skladno s časovnico in finančnimi okvirji, ki so predvideni v investicijskem programu. To se mi zdi pomembno poudariti ob vsaki priložnosti, ker v Sloveniji na žalost v preteklosti nismo imeli najbolj srečne roke pri vodenju velikih projektov,» je na današnji novinarski konferenci v DZ dejala ministrica za infrastrukturo.

Vlada je na četrtkovi seji sprejela predlog novele zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, s katero se bo omogočilo izvedbo projekta gradnje vzporednega levega tira. Gradnja bo stekla leta 2026, ocenjena vrednost vzporednega tira pa znaša 354,2 milijona evrov brez DDV.

Kot je danes pojasnila ministrica, z zakonom investitorstvo za vzporedni levi tir prenašajo na projektno podjetje 2TDK. Do sprejema državnega prostorskega načrta, ki ga že pripravljajo, projekt vodi ministrstvo oziroma direkcija za infrastrukturo, od tam naprej, torej pridobivanje gradbenega dovoljenja in izvajanje vseh potrebnih raziskav ter študij, pa bo vajeti prevzel 2TDK, je pojasnila.