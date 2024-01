»Pred Rižarno so mi prepovedali, da razdeljujem časopis«

Kot vsako leto je pred svečanostjo ob dnevu spomina, ki je potekala v Rižarni, razdeljevala časopis v obliki letaka La Nuova Alabarda, da bi opozarjala na protifašistične in protirasistične vrednote, kar pa ji letos ni uspelo, ker so ji namero preprečili policisti, je sporočila odgovorna urednica časopisa Claudia Cernigoj. Ustavila se je pred vhodom, ne da bi ovirala dostopa udeležencev na svečanost. »Policisti so me nemudoma ustavili in mi prepovedali, da bi razdeljevala časopis,« je zapisala. »Na moje vprašanje o vzrokih za prepoved, so odgovorili s ‘ker tega ne smete’.« Poskusila je tudi posneti pogovor s policisti, kar pa so ji prav tako prepovedali, medtem ko je policist vse snemal, je sporočila. Časopise je pospravila v torbo in odšla v Rižarno, da bi prisostvovala svečanosti. To pa so ji policisti prav tako preprečili. Rekli so ji, da znotraj Rižarne ne more razdeljevati letakov in da jih mora izročiti policistom, ki naj bi jih nato vrnili ob povratku, še navaja Claudia Cernigoj. Odločila se je zato, da odide iz Rižarne, pri čemer je časopis začela razdeljevati ljudem, ki so se nameravali udeležiti svečanosti. Drugi policisti so tedaj prišli k njej in so ji tudi izven zaščitenega območja prepovedali, da razdeljuje časopis, je še sporočila.