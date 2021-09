Predniki so nas prepričali, da je delo za narod vrednota

Pod njenim vodstvom je Kulturni center Lojze Bratuž v Gorici postal živahno večnamensko središče, v katerem poleg predstav, koncertov in predavanj potekajo tudi izobraževalne, vzgojne, ljubiteljske ter športne dejavnosti. Za predsednico so jo izvolili leta 1998. Še pred tem je devet let vodila Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, njeno ime pa je tesno povezano tudi z vrsto drugih slovenskih goriških organizacij in ustanov. Franki Žgavec so zato v nedeljo na 56. Študijskih dnevih Draga 2021 podelili deseto, jubilejno Peterlinovo nagrado. Priznanje poklanjajo posamezniku ali organizaciji, ki delujejo na podlagi vrednot slovenstva, demokracije in katoliške vere. Torej načel v katera je verjel kulturni delavec Jože Peterlin, po katerem je nagrada poimenovana.

Bronasto plaketo s Peterlinovim reliefom ji je izročila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, grafiko z Repentabrom tržaškega slikarja Edija Žerjala pa Peterlinova hči Lučka. Tomaž Sussi in Mojca Petaros – ravno tako predstavnika družine, vnuk in pravnukinja – sta v utemeljitvi spomnila, da sta bili prva velika ljubezen nagrajenke glasba in petje. V zboru Lojze Bratuž je denimo pela in mu predsedovala približno deset let. Pri kulturnem društvu Mirko Filej je pomagala pri organizaciji številnih uspešnih koncertov in kulturnih večerov, med drugim je tudi članica odbora Katoliškega tiskovnega društva, ki upravlja Katoliško knjigarno.

»Zasluge za vse to imajo naši predniki, in sicer naši starši in vzgojitelji, ki so nas prepričali, da je delo za narod, jezik in kulturo pomembna vrednota,« je pripomnila Franka Žgavec. Peterlinovo nagrado je zato sprejela v imenu vseh svojih sodelavcev.Vsak izmed njih prispeva kamenček v mozaiku našega kulturnega okolja, je poudarila.