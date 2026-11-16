Predstavili bodo urbanistično orodje, ki omogoča občini nadzor nad hrupom

V Sprejemnem centru Doline Glinščice bo v ponedeljek ob 19. uri javno srečanje posvečeno predstavitvi Občinskega načrta kategorizacije območij glede na obremenjenost s hrupom (PCCA) Občine Dolina, ki je bil sprejet na septembrski seji občinskega sveta.

Načrt je pripravil Diego Carpanese od podjetja dBAmbiente Srl. Strokovnjaki tega podjetja, ki bodo sodelovali na daljavo, bodo občanom predstavili vsebino in strukturo načrta ter podrobneje pojasnili njegove cilje, funkcije in načine izvajanja. Ob njih bo dolinski podžupan Marko Savron, pristojen za urbanizem in prostorsko načrtovanje.

Da gre za izredno koristno urbanistično orodje, ki omogoča občini nadzor nad hrupom, se pravi njegovo omejevanje, je dejal Savron in opozoril, da je v skladu z zakonom 447/1995 in deželnim zakonom 16/2007. »Načrt deli občinsko območje na šest različnih homogenih akustičnih con oz. na šest razredov, od najbolj zaščitenih, kot so šole ali bolnišnice, mimo rezidenčnih in mešanih območij, vse do industrijskih predelov,« je pojasnil. Za vsako področje določa načrt najvišje meje hrupne dejavnosti (v decibelih) tako podnevi kot ponoči. Savron je namreč opozoril, da je na občinskem ozemlju ob avtocestnem priključku in železniških tirih več hrupnih gospodarskih in industrijskih dejavnosti (tovarne, podjetja in proizvodne hale Innoway, obrtna in industrijska cona, Siot, itd.), ki so itak že podvrženi nadzoru in dežela od njih zahteva enotno okoljsko dovoljenje (Autorizzazione unica ambientale AUA). »Ko bo postopek načrta zaključen, bo prišlo do novih preverjanj. Če bodo njihove dejavnosti presegle dano mejo, bodo imela podjetja, tovarne in obrati na voljo šest mesecev za akustično sanacijo oz. za znižanje presežka in zmanjšanje zvočnega onesnaženja.« Savron je opozoril tudi na obstoječi občinski akustični pravilnik, ki že normira začasne dejavnosti na domačem območju, kakršne so šagre ali delovanje lokalov in morebitna odstopanja od njega.

Beseda bo v ponedeljek tekla torej zlasti o merilih, na katerih temelji kategorizacija območij glede na obremenjenost s hrupom in zbrani bodo pridobili ustrezna orodja za boljše razumevanje pomena in vpliva načrta na ozemlje ter dejavnosti. Srečanje je še posebej pomembno tudi zaradi roka za predložitev morebitnih pripomb in ugovorov s strani občanov in podjetij - do 27. novembra. Na občinski spletni strani je objavljen sklep o načrtu in vse njegove priloge.

Namen večera je, še enkrat poudaril podžupan, je občanom ponuditi priložnost za poglobitev oz. podrobnejši vpogled v načrt PCCA in v njegovo vsebino, s čimer bodo pridobili informacije, potrebne za zavestno oceno načrta.