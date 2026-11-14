Prihodnje leto spet Kraška ohcet

Če smo se pretekla leta ravno nekje v tem času, pred koncem leta, spraševali, ali se bo do januarja le kdo prijavil na običajni razpis za poroko na Kraški ohceti, nam letos za to ni treba skrbeti. Tako je, nobenega razpisa ne bo. Organizatorji Kraške ohceti - to so Občina Repentabor, Zadruga Naš Kras in Kulturno društvo Kraški dom - namreč sporočajo dobrodošlo novico, da so že našli par, ki se bo v nedeljo, 29. avgusta 2027, poročil na Tabru. Nazadnje sta se na Kraški ohceti letas 2025 vzela Tina Forčič in Thomas Velikonja.

Več informacij bo sicer znano na uradni tiskovni konferenci, ki jo bodo v prihodnjih tednih sklicali organizatorji, že danes pa lahko zapišemo, kdo bo naslednji kraški par. Usodni »da« bosta prihodnje leto, zadnjo nedeljo v avgustu, na 29. Kraški ohceti dahnila Lara Puric in Xavier Majovski. Gre za domačina, saj sta si mlada zaljubljenca dom že pred nekaj leti uredila v Repnu, od koder je doma Lara (njena sestra Dana se je ravno tako poročila na Kraški ohceti, in sicer leta 2022 z Ivanom Kerpanom), medtem ko je Xavier doma z Devinščine.