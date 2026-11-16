Bralke in bralce bo obiskal pisatelj Avgust Demšar

S torkovo podelitvijo nagrad in zaključnim dogodkom se izteka dvajseta sezona priljubljene bralne akcije Primorci beremo, ki je v celotnem slovenskem prostoru edina, v kateri sodelujoči berejo izključno slovensko leposlovje. Odziv na skupni projekt desetih primorskih knjižnic je bil tudi tokrat zelo pozitiven. Število uporabnikov knjižnic, ki segajo po delih slovenskih avtorjev v okviru omenjenega projekta, je vedno visoko, letos pa se je znatno povečalo število prebranih knjig. Bralci tako potrjujejo, da jim je branje slovenskega leposlovja v užitek in razvedrilo, da jih zanima prepoznavanje kakovostnih slovenskih avtorjev in avtoric.

Kot vsako leto so bralci za uspešen zaključek akcije morali prebrati pet proznih del in eno pesniško zbirko, eno knjigo pa so lahko kot običajno izbrali tudi izven seznama. Ta je letos štel 74 naslovov proze in 13 naslovov pesniških zbirk. Izbor je bil po njihovem mnenju dovolj širok, da je lahko vsakdo našel primerno knjigo zase in tako pobliže spoznal novo slovensko knjižno produkcijo.

Zveste tržaške bralke in bralci se bodo na zaključni prireditvi zbrali v torek, 17. novembra, ob 18. uri v prostorih Narodne in študijske knjižnice v Ulici sv. Frančiška 20. Obiskal jih bo priljubljeni mariborski pisatelj detektivskih zgodb Avgust Demšar, ki se je letos predstavil z enim izmed najbolj branih romanov Vrelec življenja, ki je leta 2025 izšel pri založbi Pivec. To je trinajsti roman v priljubljeni seriji o policijskem inšpektorju Martinu Vrenku. V zdravilišču, kamor se Vrenko odpravi na rehabilitacijo po poškodbi roke iz prejšnjega primera v romanu Estonia, odkrijejo truplo. Medtem ko vodstvo toplic in drugi verjamejo, da gre za nesrečo ali naravno smrt, Vrenko v dogodku prepozna znake umora in se loti lastne preiskave, ki ga spomni na zapleteno uganko.

Demšar je bil s svojimi romani večkrat nominiran za nagrado kresnik, njegov prejšnji roman Estonia pa je prejel nagrado pila za najboljši izvirni slovenski kriminalni roman. Sam avtor je leta 2025 prejel Glazerjevo listino, nagrado za dosežke na področju umetnosti in kulture, pred leti pa je na javnem natečaju bil izbran za razvoj TV-serije, ki so jo oblikovali na podlagi njegovih romanov in tako posneli serijo Primeri inšpektorja Vrenka.

Šest sodelujočih knjižnic

Na dan dogodka se bo z Avgustom Demšarjem pogovarjala Neva Zaghet, avtor pa bo večer popestril s slikovnim materialom. Zaključna prireditev bo tudi priložnost, da se bodo bralci spoznali, si med sproščenim klepetom izmenjali bralne nasvete in knjižničarjem svetovali primerna dela za naslednjo akcijo, ki bo stekla aprila ob svetovnem dnevu knjige. Ob tej priložnosti bodo nagrajeni bralci in bralke iz tržaškega oddelka NŠK ter drugih sodelujočih tržaških knjižnic (Salež, Devin - Nabrežina, Dolina, Milje in Opčine), ki so uspešno zaključili letošnjo bralno akcijo.