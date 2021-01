Pregrade in zidki proti zvočnemu onesnaženju

Občina Devin - Nabrežina je pred več kot tremi leti začela postopek analize in preučitve težav vezanih na hrup oz. zvočno onesnaževanje, ki povzroča nelagodje občanov – zvrstilo se je več srečanj s krajani, ki so opozorili na kritičnosti in izrazili svoje potrebe. »Tačas je na vrsti načrt kategorizacije območij glede na obremenjenost s hrupom,« je zbrane svetnike na drugi devinsko-nabrežinski komisiji včeraj seznanil odbornik za okolje, turizem in krajevne storitve Massimo Romita.

Ni novost, da se zlasti v Sesljanu in Vižovljah hudo pozna, da je tam skozi speljana železnica, Slivno, Nabrežina, Devin, Štivan in Sesljan pa so pod udarom avtoceste, je našteval in ugotavljal, da je k boljši kakovosti življenja pred leti prispevala prepoved prometa tovornih vozil po občinskih cestah.

V boju proti hrupu sodeluje občina z deželno družbo za okolje Arpa, pa tudi s cestnimi podjetji Anas, Autovie Venete in FVG Strade, s katerimi se soočajo glede potreb in najbolj učinkovitih ukrepov. »Z družbami se tačas dogovarjamo o postavitvi novih in zamenjavi dotrajanih protihrupnih pregrad.« Treba bo nekoliko okrepiti stike z družbo Ferrovie dello stato in v pogovore vključiti tudi Pristaniški upravi za Trst in Tržič, ki se bosta v prihodnje razvijali tako po morju kot po tirnicah, kar pa ne sme bremeniti občinskega območja.

Beseda je tekla tudi o protihrupnih pregradah na avtocesti, ki so zadele v prazno: slabo so bile postavljene in dejansko ne delujejo, saj se je hrup zmanjšal le za 10 dB (od 60 na 50), kar je nedopustno. Pa še to je najbrž odvisno od izrednih razmer, ki so močno omejile promet ... »Novembra smo se srečali z družbo Autovie Venete, ki je napovedala, da tačas preverja stanje in da bo v februarju/marcu poskrbela še za nanos drenažnega asfalta, ki ima izrazit protihrupni učinek.«