Prenova območja Sv. Justa bi se lahko začela prihodnje leto

Začetek prenove in ovrednotenja območja pod Gradom sv. Justa je lučaj bliže. Včeraj so tam začeli izvajati geometrijske meritve s najsodobnejšimi laserskimi napravami, v prihodnjih tednih pa naj bi se začela druga faza arheoloških izkopavanj. Ta so namreč pogoj za pripravo izvršnega projekta, ki mu bo sledila objava javnega naročila, s katerim bodo iskali izvajalca del za prenovo območja, ki je del zaščitene kulturne dediščine. Naložba bo vredna 1,8 milijona evrov. Levji delež denarja je Občini Trst že nakazala Dežela FJK. Na občini upajo, da bodo z obnovitvenimi deli - če arheologi ne bodo poskrbeli za presenečenje - začeli prve mesece prihodnjega leta. Obnova območja naj bi trajala dve leti.

Načrt za prenovo območja pripravlja arhitekturni biro Costa&Manin, ki je že pripravil projekt tehnične in ekonomske izvedljivosti. Ta je bil deležen pozitivne ocene Zavoda za varstvo arheološke dediščine, ki pazljivo bedi nad rimskimi ostanki na griču Sv. Justa. Na območju trenutno ena skupina arheologov izvaja zavarovalna arheološka izkopavanja, ki jih je naročil Deželni zavod za varstvo kulturne dediščine. V kratkem se bo začela še druga faza izkopavanj, s katerimi bodo zaključili - če ne bo večjih presenečenj - preiskovalno fazo. Arheologi naj bi območje predhodno raziskali z metodo jedrnih vrtin.