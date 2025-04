Tabla na poti, ki jo je na Vejni prehodil papež

Ob dvajsetletnici smrti papeža Janeza Pavla II. (umrl je 2. aprila 2005) je tržaška občina po njem poimenovala ulico, ki pelje na Vejno v Marijino svetišče. Tablo, na kateri je napis samo v italijanščini, so danes slovesno odkrili in se spomnili na papežev obisk v Trstu leta 1992.

»Trst naj bo mesto dialoga, je takrat dejal Karel Wojtila in se najprej pripeljal prav do Vejne,« je v svojem uvodu v svečanost povedal tržaški odbornik za urbanistiko Michele Babuder. »Naj bo poimenovana ulica za romarje simbol poti, ki jo je papež opravil. Bil nam je v zgled,« pa je pred odkritjem povedal tržaški škof Enrico Trevisi, ki je za priložnost prebral molitev posvečeno Mariji, ki jo je pred dvajsetimi leti sestavil Wojtila. Povabil je institucije, naj bolje skrbijo za svetišče in okolico, saj ima s svojo geografsko pozicijo velik potencial: »Naj Marijin dom postane naš dom.« V svetišču na Vejni bo škofija jutri priredila dogodek ob jubileju bolnikov in zdravstvenega osebja od 14.30 dalje.

Samo v italijanščini

Tržaška občina je pri poimenovanju ulice ponovno pozabila na slovenščino. Po zakonu bi namreč morala imeti tabla, ki se nahaja v prvem rajonu, napis v obeh jezikih. Na pomanjkljivost je po današnjem odkritju opozoril predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni, ki je pri pristojnemu odborniku že zahteval, naj tablo zamenjajo. Prisotni predstavniki slovenske proseške verske skupnosti pa so na slovesnosti pogrešali slovenski pozdrav.