Prepovedali dostop do gozdiča na Katinari

Aktivisti in aktivistke odbora Rešimo Burlo in borov gozdič na Katinari so danes zjutraj naleteli na neprijetno presenečenje. Še pred 7. uro so opazili, da so prepovedali dostop do katinarskega gozdiča, je sporočil glasnik aktivistov Paolo Radivo. Sprašujejo se zato, kdaj bodo začeli sekati drevesa.

Na tamkajšnjem območju namreč potekajo dela za širitev katinarske bolnišnici, kateri odbor vztrajno nasprotuje. Za ohranitev dragocene zelene površine se zavzemajo tudi tamkajšnja slovenska osnovna oziroma nižja srednja šola Fran Milčinski in sv. Ciril in Metod.