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Barcolana

Presegli so 1900 vpisov na Barcolano

Štart največje regate na svetu bo jutri ob 10.30 pred obalo Barkovelj

Spletno uredništvo |
Trst |
10. okt. 2026 | 13:21
    Presegli so 1900 vpisov na Barcolano
    Jadrnice so že pripravljene na nedeljsko regato( Tedeschi/Fotodamj@n )
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Število vpisanih na jutrišnjo Barcolano je preseglo številko 1900. Plovil bo na največji regati na svetu torej več kot lani, ko je tekmovalo 1865 jadrnic, na katerih je plulo več kot 15 tisoč ljudi.

Kdor se še želi vpisati na jutrišnjo regato, lahko to stori še danes (v soboto) do 19. ure, več informacij in vpisni obrazec najdete na tej povezavi. Topovski izstrelek bo jutri (v nedeljo) ob 10.30 naznanil začetek regate, štartna linija bo postavljena pred obalo Barkovelj. Pot bo tekmovalce vodila vzdolž trinajstih navtičnih milj.

Vremenska oziroma vetrovna napoved za jutrišnjo dopoldne bo igrala ključno, morda celo odločilno vlogo pri razpletu 58. Barcolane. Trenutni meteorološki modeli namreč napovedujejo, da bo regatno polje zjutraj zajel soliden vzhodni do severovzhodni veter. Vendar pa naj bi ta veter v teku dopoldneva postopoma slabel. To pomeni, da se obeta jadralska šahovska partija, polna živčnosti in taktiziranja.

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