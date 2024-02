Pretihotapiti so želeli osem kilogramov cigaret

V sklopu obmejnih kontrol je italijanska obmejna policija na mejnem prehodu Škofije v četrtek ustavila avtomobil z bolgarsko registrsko tablico, v katerem so se vozili tri bolgarski državljani. Poleg dokumentov potnikov so pregledali tudi njihov tovor in ugotovili, da prevežajo 42 paketov cigaret iz Turčije in Bolgarije, ki so jih želeli pretihotapiti.

Ugotovili so, da je voznik avtomobila že pred časom prevažal tobačne izdelke, pripravljene v tujini, brez ustreznih dovoljenj. Policisti so zato zasegli cigarete, ki so skupno tehtale 8,4 kilograma, in voznika ovadili zaradi tihotapljenja tujih tobačnih izdelkov, za kar je določena globa v višini več kot 43.000 evrov. Oglobili so ga tudi zaradi nespoštovanja cestnih pravil.