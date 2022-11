Pri Gabrovcu huje poškodovana ženska, ki jo je pohodil konj

Na gozdnem območju pri Gabrovcu je bila med 18. in 19. uro huje poškodovana ženska, stara okrog 50 let, ki jo je pohodil konj. Na kraj sta po klicu na interventno telefonsko številko 112 prispela reševalno vozilo deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je ženska utrpela hujši pretres možganov in poškodbe prsnega koša. Na kraju so ji nudili najnujnejšo pomoč in so jo intubirali, nakar so jo z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Obveščeni so bili karabinjerji.