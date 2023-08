Pri Moščenicah tri kilometre dolg zastoj

Avtocestno podjetje Alto Adriatico obvešča, da je na avtocestnem priključku pri Moščenicah nastal tri kilometre dolg zastoj. To pripisujejo slabemu vremenu, ki je po vsej verjetnosti krivo, da so se nekateri na dopust odpravili danes, potrjuje pa tudi trend letošnjega poletja, in sicer, da se ljudje odpravljajo na dopust med nedeljo in ponedeljkom. Poleg tega danes na avtocesti spet vozijo tovornjaki, kar je povzročilo še dodatne zastoje.

Avtoceste Alto Adriatico zato z napisi na avtocesti voznikom, ki se odpravljajo na slovensko in hrvaško obalo, priporoča, naj se vozijo po avtocestnem priključku med Vilešem in Gorico.