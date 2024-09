Pri Orehu poplavlja Vinjanski potok (video)

Pri Orehu v miljski občini je danes zjutraj zaradi obilnih padavin, ki po padle v današnji noči, poplavil Vinjanski potok. Območje ob naselju Vinjan je poplavljeno, sporočajo z miljske občine in pozivajo občane, naj tja ne zahajajo. Na kraju so gasilci, lokalni policisti in prostovoljci civilne zaščite.

Poplavljenih je tudi nekaj drugih območij, so še sporočili. Voznike pozivajo, naj ne vozijo proti Trstu.

Kot smo poročali, so najobilnejše količine dežja ponoči padle v jugovzhodnih predelih Tržaške, med drugim v Boljuncu, kjer ga je padlo za cel mesec.

VIDEO: Poplavljeno območje ob naselju Vinjan (OBČINA MILJE)