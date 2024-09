Ponoči v Bregu padel cel mesec dežja (video)

Vseskozi so se pojavljale nevihte z nalivi, jakost padavin je bila zelo visoka. Šlo je za ponavljajoče nevihte, ki so se iznad Tržaškega zaliva od jugozahoda širile proti severovzhodu in so v glavnem nastajale na skrajnem jugovzhodnem robu Tržaške, kjer je bila v nočnih urah vremenska fronta najbolj aktivna.

Ob najmočnejši jakosti padavin so bile nekatere ceste delno poplavljene in je bil promet upočasnjen, voda je ponekod uhajala iz jaškov. O večjih in dolgotrajnejših težavah pa za zdaj ne poročajo.

Drugod po deželi so se prav tako pojavljale občasne nevihte, toda so bile količine padavin do današnjega jutra občutno manjše kot v Boljuncu. Marsikje je bilo dežja le za vzorec, še največ ga je padlo ob vznožju Mužcev, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa d 9. ure namerila 18,4 litra na kvadratni meter, torej niti petino količine, namerjene v Boljuncu.

Danes bo sicer v prihodnjih urah povsod pretežno oblačno in se bodo pojavljale močne padavine, vmes bodo plohe in nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne bo zapihala burja in se bo ozračje občutno ohladilo. Meja sneženja se bo zvečer ali ponoči spustila do nadmorske višine okrog 1200-1400 metrov.

Jutri bo sprva oblačno in deževno. Čez dan bodo padavine oslabele in v popoldanskih urah postopno ponehale. Za ta čas bo hladno.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo spremenljivo vreme s pogosto oblačnostjo. Zlasti v soboto ponekod lahko še pade nekaj dežja.