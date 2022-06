Pri Sv. Jakobu poklon Pahorju in Bella ciao

Odbor za mir in solidarnost Danilo Dolci, ki si prizadeva za ohranjanje spomina na vojne tragedije, se je včeraj popoldne na prazniku miru ob 76-letnici italijanske republike spomnil tudi Borisa Pahorja. Prisotnim na šentjakobskem trgu je Anna Piccioni prebrala odlomek iz italijanskega prevoda knjige Trg Oberdan, znani opis Narodnega doma, objetega z ognjenimi zublji med požarom 13. julija 1920. »Velik človek, velik pisatelj, velik pričevalec našega časa,« se je Pahorja spomnila Anna Maria Mozzi in otrokom razložila, da je profesor doživel vse, kar se je dobrega in slabega pripetilo v enem stoletju.

Na dobro obiskanem dogodku so se spomnili tudi preminulega tržaškega duhovnika Pierluigija Di Piazze. Praznik so nadaljevali s krajšimi debatami o italijanski ustavi, družbi in deželnem zdravstvu. Ob pesmi Bella ciao pa so zaplesali okrog zastave miru.