Pri Trebčah osem ljudi vpletenih v prometno nesrečo

Včeraj popoldne se je na avtocestnem priključku pri izvozu za Trebče pripetila prometna nesreča, v katero je bilo vpletenih šest vozil za skupnih osem ljudi. Trčilo je pet avtomobilov in kombi, pri čemer je eno od vozil pristalo na strehi, eno pa na boku.

Na kraj so prispela tri reševalna vozila, gasilci in varnostni organi. Zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores je oskrbelo pet oseb, dve so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Ena se je poškodovala v prsni koš, druga, ki je padla iz vozila, pa je imela več ran po vsem telesu. Tri osebe so odklonile prevoz v bolnišnico.