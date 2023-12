Prihaja sv. Miklavž

Društvo Finžgarjev dom z Opčin bo sv. Miklavža medse povabilo danes ob 16. uri. V Finžgarjevem domu (Dunajska 35) si bodo otroci najprej ogledali krajši prizor iz predstave Palica in oglje Lučke Peterlin Susič v izvedbi društvene otroške gledališke skupine Tamara Petaros v režiji Anke Peterlin. Nato bodo pričakali dobrotnika (angelski urad nasproti dvorane bo deloval že od 15. ure dalje).

Bradatemu dobrotniku bodo vrata danes ob 17. uri odprli tudi v Nabrežini. V društvu SKD Igo Gruden bodo otroci lahko pred njegovim prihodom prisluhnili novi pravljici Lare Spinazzola Prevzetna koza.

Združenje staršev, Slomškovo društvo in Kriška župnija pričakujejo obisk sv. Miklavža ravno tako danes ob 17. uri. V Slomškovem domu si bodo otroci najprej ogledali risanko Snežna kraljica, nato pa se bodo prepustili dobrodošlemu gostu.

Neučakani so tudi otroci v Šempolaju, kjer je sv. Miklavža medse povabilo domače društvo SKD Vigred. Pričakali ga bodo v vaški gostilni Gruden, kjer bodo najprej prisluhnili nastopu Otroške pevske skupine Vigred in pravljici. Miklavževi pomagači bodo danes pripravljali darila med 14. in 16.30.

Sv. Miklavž pa se bo odpravil tudi v Boljunec. V župnijski dvorani Mladinskega doma bo danes ob 17. uri najprej nastopila zvesta animatorka Tina, potem pa bo protagonist bradati gost. Angelčki bodo pripravljeni na dogodek že od 15. ure.

Dobri svetnik se bo odpravil tudi v Kulturni dom Prosek Kontovel, kjer bo danes ob 17. uri gost SDD Jaka Štoka. Zbrani malčki si bodo najprej ogledali krajšo predstavo Najsvetlejša zvezda v izvedbi domače otroške gledališke skupine, nato pa bodo veselo pokramljali s sv. Miklavžem. Angelčki bodo zbirali želje pred začetkom predstave.