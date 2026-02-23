Prisluhnili bodo svetu okoli sebe in flavtistki

Na pravljično urico Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice jutri ob 17. uri v Narodnem domu v Ulici Filzi 14 v Trstu vabi slikanica Zvok avtorice Gülşah Yemen, ki bo otroke popeljala v svet poslušanja. Zgodba vabi najmlajše, da prisluhnejo svetu okoli sebe in da sami ustvarjajo najrazličnejše zvoke. Branje tako postane igra, poslušanje pa pravo odkrivanje čudes vsakdanjega življenja. Zgodbo bo obogatila flavtistka Zinajda Kodrič.

Ponovitev bo v četrtek, 26. februarja, ob isti uri. Pravljične urice bodo nato na sporedu 10. in 12. ter 24. in 26. marca. Ob četrtkih ponovijo torkovo pravljico, pripovedovanju sledi ustvarjalna delavnica, ki je namenjena, tako kot tudi samo branje, otrokom od tretjega leta starosti dalje.